الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالواحد السيد مرشح لمهمة مدير الكرة مع مدرب الزمالك الجديد

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق

رشح مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، عبدالواحد السيد حارس مرمى الفارس الأبيض السابق، للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بعد فسخ عقده بالتراضي بسبب سوء النتائج وخروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووقع اختيار مجلس الزمالك وأمير مرتضي المشرف على الكرة  على عبدالواحد لقوة شخصيته وأنه حاسم وحازم وهو ما يحتاجه اللاعبون في هذا التوقيت للم شمل اللاعبين.

ومن المقرر أن ينتظم الفارس الأبيض في معسكر مغلق غدًا الإثنين بأحد فنادق برج العرب استعدادا لمواجهة المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ناصر منسى يقود هجوم الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بالدورى 

استقر أحمد عبدالمقصود القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استمرار ناصر منسي في قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة الدورى الممتاز.

وجاء قرار عبد المقصود بعدما تألق ناصر منسي في مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا، حيث يفضل الجهاز الفني الاعتماد على اللاعب لاكتسابه مزيدا من الثقة خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لخوض لقاء المصري المقرر لها بعد غد الثلاثاء بعدما حقق الفارس الأبيض الفوز على  المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وارتفع رصيد الزمالك بعد الفوز أمام الفريق السوداني إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث بمجموعته في حين توقف رصيد  المريخ عند 5 نقاط يحتل المركز الرابع.

ومن المقرر، أن ينتظم الفارس الأبيض في معسكر مغلق غدًا الإثنين بأحد فنادق برج العرب استعدادا لمواجهة المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز

وسيتولى المدير الفني الأجنبي الجديد للزمالك القيادة الفنية للفريق عقب مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي، وسيتكون الجهاز الفني الجديد للزمالك من مدير فني أجنبي، ومساعد أجنبي ومساعدين مصريين، ومدرب أحمال أجنبي، ومدرب حراس مرمى أجنبي ومدير كرة مصري.

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