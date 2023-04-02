القبض على تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية فى قنا

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه وضبط بحوزتهم أسلحة نارية بقنا.

تبلغ لمركز شرطة أبوتشت من أحد الأشخاص، مصاب برش خرطوش، وقرر بأنه حال سيره بإحدى القرى بدائرة المركز قام 5 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية "تروسيكل " وإطلاق أعيرة نارية تجاهه ما أدى لحدوث إصابته وسرقة الدراجة النارية خاصته (تروسيكل بدون لوحات)، كما ورد بلاغ آخر من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بذات الناحية قام 5 أشخاص مجهولين بسرقة الدراجة النارية خاصته، هاتف محمول بالإكراه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وأحدهم عميل تصريف المسروقات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما.

كما اعترفوا بمحاولة ارتكاب واقعة سرقة "دراجة نارية" خاصة بخفير نظامى والتى أسفرت عن إصابة الخفير بعيار نارى إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ سرقتهم.

وضُبط بحوزتهم بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، خزينتان وضبط 2 دراجة نارية "المستولى عليهما"، وكذا دراجة نارية أخرى المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، 2 هاتف محمول أحدهما خاص بأحد المتهمين والآخر خاص بالخفير.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.