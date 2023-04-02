الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

بطريقة سهلة| طريقة صنع الكريم شانتيه في الخلاط

الكريم شانتيه
الكريم شانتيه

من اللاتيه إلى شوكولاتة الموس يمكن استخدام الكريمة المخفوقة أوالكريم شانتيه كمكمل دسم ولذيذ للعديد من الحلويات، مع قوام يشبه السحابة خفيف بقدر ما هو حلو، يمكن بسهولة صنع الكريمة المخفوقة في المنزل باستخدام بعض الأدوات والمكونات البسيطة.

يعد صنع الكريم شانتيه في المنزل طريقة رائعة لإضافة لمسة شخصية إلى وصفات الحلوى المفضلة لديك، يمكنك صنعها بسهولة في الخلاط.

عندما يتعلق الأمر بصنع الكريم شانتيه، فإن استخدام الأدوات المناسبة هو المفتاح، عندما تصنع الكريمة شانتيه في خلاط أو أي جهاز آخر، فإنك تضيف الهواء إلى الكريمة الثقيلة التي تعمل كمكون أساسي يمنح الكريمة المخفوقة ملمسها الخفيف و المخمل، يعد صنع الكريمة شانتيه في الخلاط من أسرع الطرق و أسهلها ويمكن تحضيره طازجًا قبل دقائق من تقديم طبقك.

طريقة صنع الكريم شانتيه اللذيذ في الخلاط 

المكونات

كريمة ثقيلة أو بديل خالي من الألبان

السكر

مستخلص الفانيليا 

الطريقة

يمكن أن يساعد تبريد مكوناتك ووعاء الخلاط مسبقاً في ضمان أفضل قوام وأعلى حجم الكريم شانتيه، ضع الخلاط والمكونات في الثلاجة ليبرد لمدة 10 دقائق تقريبًا.

الخطوة 1: ضع المكونات في وعاء الخلاط

للخلط ضعي الكريمة الثقيلة المبردة والسكر وخلاصة الفانيليا في إناء الخلاط وقم بتأمين الغطاء.

الخطوة 2: شغل الخلاط

ابدأ المزج على السرعة 1 أو 2 ثم زد بسرعة إلى السرعة القصوى، امزجي لمدة 10-15 ثانية، أو حتى تتكون قمم ناعمة، تجنب الإفراط في مزج الكريم لأن الكريم سيفقد قوامه الرقيق.

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الخطوة 3: إزالة الكريم من الخلاط

باستخدام ملعقة أخرجي الكريمة المخفوقة برفق من إناء الخلاط.

الخطوة 4: نظف الخلاط

احتفظ بجهازك جاهزًا لإبداعك الطهي التالي عن طريق تنظيف جرة الخلاط بعد كل استخدام، أضف بضع قطرات من صابون الأطباق و اخلطه بأقصى سرعة لمدة 35 ثانية تقريبًا، شطف بالماء الدافئ و جفف جيدا.

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