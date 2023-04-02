تحرير 193 محضرا تموينيا متنوعا بنطاق المنوفية خلال يوم واحد



كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال شهر رمضان لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.



تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم اليوم الأحد تحرير ( 193) محضر تمويني تنوع ما بين (97) محضر مخالفات مخابز و(96) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.



وأضاف أن من أهم القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تحرير محضر جنحة رقم 6684 لسنة 2023 جنح ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية المنطقة الصناعية بمدينة السادات لحيازته كمية قدرها (2) طن تمور جاف بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرير محضر جنحة رقم 9554 ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية شارع سعد زغلول بقويسنا لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها (7) شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنحة رقم 6620 مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل بقالة بناحية شارع كمال النجار لحيازته كمية قدرها 1500 علبة سجائر غير مصحوبة بالمستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.



ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.