الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التنمية المحلية: الانتهاء من زراعة نصف مليون شجرة في 7 محافظات قبل نهاية مايو

مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء الفعلي من توريد الأشجار بنسبة 100% في 20 محافظة بإجمالي 3,7 مليون شجرة، وذلك في ضوء البروتوكولين الذين وقعتهما الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تقوم المحافظات بزراعتها ، لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة ، ليبلغ ما تم توريده للمحافظات 4,5 مليون شجرة بتكلفة 128,4 مليون جنيه، وذلك من إجمالي المستهدف زراعته خلال العام المالي الحالي ليبلغ ما تم زراعته بالمحافظات 7,2 مليون شجرة حتى الآن.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم التوريد الجزئي بنسبة 62% في 7 محافظات هي ( القليوبية – الغربية- بنى سويف – المنيا – الفيوم – اسيوط – الوادى الجديد )بإجمالى 799 ألف شجرة بها ، ليصبح المتبقي 501 ألف شجرة من اجمالى المقرر زراعته في المرحلة الاولى والتى تقدر ب 7,7 مليون شجرة ، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه ، وسيتم الإنتهاء منها قبل شهر مايو.

وأشار اللواء هشام آمنة الى ان وزارة الإنتاج الحربى تمكنت من توريد 3,7 مليون شجرة حتى الان ، كما بلغ إجمالى ما تم توريده من وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى 799 الف شجرة  ، مشددًا على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، و قال أنه يتم توريد عشرين صنف من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة ، و تتضمن أشجار الكافور وكازوارينا ، وكونوكاربس ، وبرتقال ، وجوافة ، وزيتون وبالونيا ، وحور ابيض ، وماهوجي ، وليمون ، ورمان، و غيرها من الأصناف .

و أوضح الوزير ، أن المحافظات نجحت في الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالى الحالى بالمحافظات ، والذى يبلغ عدده 2,7 مليون شجرة ، حيث تمكن إقليم القاهرة الكبري من زراعة 1,4 مليون شجرة ، يليها أقاليم الصعيد بعدد حوالى مليون شجرة ، ثم إقليم القناة 284,4 ألف شجرة، وإقليم الدلتا 268,2 ألف شجرة ، وإقليم الاسكندرية 122,4 ألف شجرة، مشيرًا إلى اتخاذ المحافظات لكافة الاجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الاشجار التى سيتم زراعتها ، والاستفادة منها اقتصادياً كأخشاب وثمار.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" ، تساهم في تحسين نوعية الهواء لينعكس ايجابيا على الصحة العامة للمواطنين ، كما تخفف المبادرة من ظاهرة الاحتباس الحراري ، موضحًا أن "زراعة الأشجار ليست هدفا جماليا فقط ، ولكنها تسهم في إنقاذ حياة البشر من غازات الاحتباس الحراري ، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة وخاصة للشواطئ البحرية والنهرية ، و تشكل الأشجار أيضا رئة لامتصاص ملوثات السيارات و عوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء.

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول لسعر عادل

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن كل المصريين 4»

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

سائق يحرق أتوبيسى مدرسة فى حدائق القبة بخدعة فاشلة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

على طريقة «الباصون».. هكذا يصوم الأقباط

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية