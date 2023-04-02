وكيل «تعليم بني سويف» يعلن مبادرات طلاب المدارس لتجميع شنط رمضان

قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، إن طلاب وتلاميذ بني سويف يضربون أروع الأمثلة في العطاء والعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك وأطلقوا العديد من المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والتي تعد تجسيداً عمليا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتعظيم المشاركة المجتمعية.

وأشاد "عبد التواب" بالموقف الإنساني النبيل لهولاء الطلاب وحرصهم على التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا وذلك بجمع تبرعات مالية من مصروفهم الشخصي ليضربوا مثالا ونموذجا للعطاء يحتذى به، مؤكداً أن الطلاب قاموا بشراء مجموعة من السلع الأساسية من زيت وسكر وشاي وتوزيعها على الأسر ولعل أبرز هذه المبادرات ما قام به تلاميذ مدرسة العجاردة الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية وجمع 15 ألف جنيه وتوزيع ما يزيد عن 80 شنطة رمضان وكذلك قيام طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة قمن العروس الثانوية بنات التابعة لإدارة الواسطى بجمع ٥٤ الف جنيه لتجهيز ٢٥٠ شنطة وتوزيعها على الأسر المتعففة بالقرية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن طلاب ضربوا أروع الأمثلة في إدارة سمسطا بعدما تجسدت المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي التطوعي في قيام طلاب وطالبات مدرسة كفر بني على الإعدادية الثانوية المشتركة ومدرسة القصبة الابتدائية ومدرسة مصطفى كامل 2 الإبتدائية بتجهيز “شنط رمضان” وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في المناطق المحيطة والتي شملت شنط رمضان التي شارك الطلاب في إعدادها اليوم، أكياسا تضم الاحتياجات التموينية الغذائية التي تحتاجها الأسر طوال شهر رمضان المبارك.