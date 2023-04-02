الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «تعليم بني سويف» يعلن مبادرات طلاب المدارس لتجميع شنط رمضان

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، إن طلاب وتلاميذ بني سويف يضربون أروع الأمثلة في العطاء والعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك وأطلقوا العديد من المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا  والتي تعد تجسيداً عمليا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتعظيم المشاركة المجتمعية.

وأشاد "عبد التواب" بالموقف الإنساني النبيل لهولاء الطلاب وحرصهم على التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا وذلك بجمع تبرعات مالية من مصروفهم الشخصي ليضربوا مثالا ونموذجا للعطاء يحتذى به، مؤكداً أن الطلاب قاموا بشراء مجموعة من السلع الأساسية من زيت وسكر وشاي وتوزيعها على الأسر ولعل أبرز هذه المبادرات ما قام به تلاميذ مدرسة العجاردة الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية وجمع 15 ألف جنيه وتوزيع ما يزيد عن 80 شنطة رمضان وكذلك قيام طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة قمن العروس الثانوية بنات التابعة لإدارة الواسطى بجمع ٥٤ الف جنيه لتجهيز ٢٥٠ شنطة وتوزيعها على الأسر المتعففة بالقرية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن طلاب ضربوا أروع الأمثلة في إدارة سمسطا بعدما تجسدت المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي التطوعي في قيام  طلاب وطالبات مدرسة كفر بني على الإعدادية الثانوية المشتركة ومدرسة القصبة الابتدائية ومدرسة مصطفى كامل 2 الإبتدائية  بتجهيز “شنط رمضان” وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في المناطق المحيطة والتي شملت شنط رمضان التي شارك الطلاب في إعدادها اليوم، أكياسا تضم الاحتياجات التموينية الغذائية التي تحتاجها الأسر طوال شهر رمضان المبارك.

الأسر الأكثر احتياجا الصف الثاني الثانوي الط بني سويف شهر رمضان محمد عبد التواب

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول لسعر عادل

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن كل المصريين 4»

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

سائق يحرق أتوبيسى مدرسة فى حدائق القبة بخدعة فاشلة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

على طريقة «الباصون».. هكذا يصوم الأقباط

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية