الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف خيارات الحكومة الفرنسية فى ظل أزمة قانون التقاعد

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة مارسيليا الفرنسية، إن فرنسا استيقظت على بعض من التصريحات أهمها كان للوبان، وهي رئيسة كتلة التجمع الوطني بالبرلمان الفرنسي، والتي تحدثت فيها عن أن الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون ليس أمامهما سوى خيارين، هما حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، والحل الثاني هو الاستفتاء على مشروع قانون التقاعد.

وأضاف شقير، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن لوبان قالت إن الرئيس الفرنسي متشبث برأيه ويعاند الفرنسيين، ووجهت اتهامات شديدة جدًا للحكومة الفرنسية، وتحدثت عن أنها تستعد بقوة لانتخابات الرئاسية عام 2027، وبالرغم من هذه التصريحات إلا أن لوبان لم ترفض دعوة إليزابيث بورن والحكومة الفرنسية كما رفضها اليسار الفرنسي.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إلى أن الحكومة الفرنسية أعلنت عن أن جميع الملفات ستتم مناقشتها مع المعارضة والفيدراليات العمالية التي تم توجيه الدعوة لها اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، قبل التظاهرات والإضرابات لليوم الحادي عشر على التوالي، والتي من المؤكد أن تتم يوم الخميس المقبل.

وتابع: ستلتقى بورن مع بعض الأحزاب المحسوبة على اليمين، وتحالف ايليوت الذي يجمع مجموعة من الأحزب الفرنسية الصغيرة، وهو أسبوع اختبار حقيقي لرئيسة الحكومة، حيث زادت نسبة المطالبة باستقالتها أو تغيير هذه الحكومة.

قانون التقاعد أزمة قانون التقاعد الحكومة الفرنسية خيارات يكشف القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية

مواد متعلقة

«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة الطوارئ فى بعض الولايات الأمريكية بسبب الإعصار (فيديو)

خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى قادر على توليد مجموعة متنوعة من المحتوى (فيديو)

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بدءًا من الغد

تجمع لأنصار ترامب فى فلوريدا.. هل يُسلّم الرئيس السابق نفسه؟ (فيديو)

خبير اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: العملات المشفرة واجهت عقوبات أمريكية عدة

باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: التخبط السياسى والقضائى يضرب المصداقية الأمريكية (فيديو)

الرئيس السيسى يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة

«القاهرة الإخبارية»: أزمة جديدة فى سوق العملات المشفرة.. وأمريكا تتهم «باينانس» بالتحايل

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول لسعر عادل

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

توقيع جزاء إداري على رئيس الوحدة المحلية بأبو تيج بسبب تمثال

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن كل المصريين 4»

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

على طريقة «الباصون».. هكذا يصوم الأقباط

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية