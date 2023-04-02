الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفل فى حريق شقة بسوهاج

حريق شقة
حريق شقة

أصيب طفل بحروق إثر نشوب حريق بشقة بمنزل جده بدائرة مركز شرطة المنشأة، جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنزل بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، ووجود مصاب، وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك «عمر. م »، 70 سنة، بالمعاش، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة حفيد مالك المنزل الطفل «عبدالحكيم.ع»، 7 سنوات، بحروق سطحية من الدرجة الأولى بالوجه والفخذين، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية.

حرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

طفل سوهاج منزل شقة حريق

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