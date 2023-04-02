الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«مياه بنى سويف»: متابعة دورية للتأكد من جودة المياه

المهندسة دينا عمر
المهندسة دينا عمر سليمان،

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الأحد، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بفروع محافظة بني سويف، لا سيما إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لأداء قطاع المعامل بالشركة، وأن المعمل المركزي والمعامل الموجودة بالفروع، بالإضافة إلى المعامل الموجودة بالمحطات بالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف، تقوم برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة.

وأضافت المهندسة "دينا" أن معالجة مياه الصرف الصحي معالجة جيدة وفعالة وطبقًا للمواصفات القياسية من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة والتخلص الأمن لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشارت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إلى أن جميع المعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وكذلك العنصر البشري المؤهل و المدرب، كما أن المعامل المركزية بالشركة قد حصلت علي شهادة ( iso 17025) من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) وتم تجديدها، و تؤكد الشركة الاهتمام المستمر بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب بدءًا من المأخذ وصولًا بالصنبور.

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المهندسة دينا عمر سليمان الشرب والصرف الصحي خدمات مياه الشرب معالجة مياه الصرف الصحي محافظة بني سويف

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