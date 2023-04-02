الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برعاية السيدة انتصار السيسى.. فتيات بورسعيد يشاركن فى فعاليات «ريحانة»

فتيات بورسعيد يشاركن
فتيات بورسعيد يشاركن في فعاليات «ريحانة»

تشارك إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، على مدار 4 أيام في فعاليات برنامج "ريحانة" ضمن 200 طليعة يشاركن في ذلك البرنامج الذي يقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وتشارك بورسعيد بوفد من الفتيات اللاتي اجتزن الاختبارات والتصفيات التي أقيمت على مدار الأشهر القليلة الماضية، وقد قامت الإدارة المركزية لتنمية النشء بقيادة جيهان حنفي باختيار الفتيات الأفضل على مستوى المحافظات المصرية، واللاتي أكدن تفوقًا ملحوظًا خلال المعسكرات التي شاركن فيها.

ويلقى البرامج والمبادرات المنفذة اهتمامًا كبيرًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بأهمية دور الفتاة داخل المجتمعات المحلية، وتأكيدًا على حقوقهن من خلال تعظيم دور الفتاة والمرأة داخل كل مؤسسات الدولة، والتأكيد على تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وتنمية مهاراتها فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تؤكد بشكل كبير حقوق الفتاة، والعمل على تمكينها في مختلف المجالات، وتوفير كل سبل التعلم والتدريب.

فتيات بورسعيد يشاركن في فعاليات �ريحانة�
فتيات بورسعيد يشاركن في فعاليات �ريحانة�
فتيات بورسعيد يشاركن في فعاليات �ريحانة�
فتيات بورسعيد يشاركن في فعاليات �ريحانة�
فتيات بورسعيد يشاركن في فعاليات �ريحانة�
فتيات بورسعيد يشاركن في فعاليات �ريحانة�
FB_IMG_1680422745645
FB_IMG_1680422745645
ئيس عبد الفتاح السيسي ؤية مصر 2030 إدارة الموهوبين اختيار إطار اهتمام الدولة المصرية الادارة المركزية لتنمية النشء

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