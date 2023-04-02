«تعليم الجيزة» تصدر تعليمات بشأن اختبارات الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطابًا لجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، بشأن اختبار شهر أبريل لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة.

وجاء في نص الخطاب: "بناءً على الكتاب الدوري رقم (۱۰) الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۱ بشأن اختبار شهر أبريل، يتم عقد امتحان شهر أبريل الخاص بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) بداية من يوم الأحد ۲۰۲۲/٤/٢ على أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة واحدة يوميًا ويكون الاختبار على مستوى المدرسة وفى جزء من الحصة".

وأشار الخطاب الصادر، إلى أن الاختبار الشهري سيكون في مستوى الطالب المتوسط وتفادي وجود أي أخطاء بالامتحان.

وتستعد المدارس (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي) لعقد اختبار شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني 2022/2023، لطلاب صفوف النقل، غدًا، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد اختبار شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر إبريل 2023.

وحذّرت المدارس طلاب النقل من الغياب أثناء الاختبار الشهري، حيث من المقرر أن الطالب في صفوف النقل يحصل على 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة «الانضباط» + 5% على السلوك.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه ستتم مراعاة الأجزاء التي تم تحدديها للاطلاع فقط من المناهج الدراسية، وعدم وجودها في اختبار الشهر.

وأكدت الوزارة أن امتحانات شهر أبريل ستعقد داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل، وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءًا من الحصة، ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية شهر مارس.