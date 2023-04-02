الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 367 عبوة أدوية بيطرية فاسدة فى الغربية

أدوية بيطرية فاسدة
أدوية بيطرية فاسدة

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 367 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 367 عبوة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.


وفى سياق متصل ضبطت مديرية التموين بالغربية، 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، داخل مخزن بيع مستحضرات تجميل بمدينة المحلة الكبرى، قبل بيعها للجمهور من المواطنين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط تم 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون عليها، بداخل مخزن بيع مستحضرات تجميل بمدينة المحلة الكبرى.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وتم إخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

 

ضبط فريق الداخلية عبوة أدوية بيطرية الأصناف الصلاحية بالغربية

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