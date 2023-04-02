الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر بالغربية

مخللات
مخللات

تحفظت مديرية التموين بالغربية على 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز السنطة، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة تموينية بمركز وبندر السنطة، من ضبط 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بمركز السنطة، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

التحفظ على7 مخللات مجهولة المصدر وفاسدة بالغربية

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