ضبط 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر بالغربية

تحفظت مديرية التموين بالغربية على 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز السنطة، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة تموينية بمركز وبندر السنطة، من ضبط 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بمركز السنطة، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.