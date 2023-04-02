اليوم.. استكمال ثاني جلسات محاكمة المتهم في واقعة مذبحة الصلح الأسرية بالإسكندرية

تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 أفراد من أسرته أثناء قعده الصلح الأسرية بعد تأجيلها الي جلسة اليوم لسماع شهود العيان والمرافعات وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

كانت المحكمة حضور المتهم وسط حراسة مشددة، وحضور عدد من أفراد المجنى عليهم لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم، كما استمعت هيئة المحكمة الي شهادة شهود عيان الواقعة عن تفاصيل القضية، أن المتهم كان فى خدمة وترك الخدمة بحجة الذهاب إلى الحمام.

- أقوال المتهم

وقال المتهم خلال الادلاء بأقواله، أن ما حدث نتيجة معاناته خلال فترة عمله وعدم قدرته على الحصول على إجازة، لافتًا أنه تعرض لضغوط كبيرة جدا وطلب نقله أكثر من مرة ولم يستجب له أحد.

وأضاف المتهم، أن السحر الأسود سبب المشاكل التي دبت بينه وبين زوجته وأنها كانت ترغب فى النقل إلى شقة أخرى وعدم إخباره بمكانها، موضحا أنه يستغفر ربه فى كل صلاة وفى كل توقيت ويدعو لزوجته.

واوضح، أن وقت ارتكاب الحادث حاولت تخويف الضحايا لكن الأسرة تكالبوا عليا وكنت أحاول الخروج لكنهم غيروا اتجاهى لدخول المطبخ وخرج عيار ناري فى الهواء ثم اقتربوا منى وضربت طلقات نارية فى الهواء.

وقال الطفل ياسين، الناجي الوحيد فى القضية انا أبلغت بابا بأن هناك رجال يزورون ماما فى شقة البيطاش، فقال لي لو قولتلي من الأول كنت قتلتها وخدت حقي من الأول.

وأوضح أنه فور وصوله الشقة جلس على كرسي فى الشقة، وأن والده دخل الحمام وخرج ومسك ماما من شعرها وضربها بالطبنجة فى المطبخ.

وتابع والدى أخبرني أثناء الذهاب إليها، "لوأمك ما جتش معانا هقتلكم كلكم وجهز الطبنجة، مشيرا اول ما شاهدت والدى يضرب أمى جريت للسرير وكانوا اخواتي بيتفرجوا على التليفون".

