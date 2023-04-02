محافظ الدقهلية يشدد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة أنواع التعديات

أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أمس السبت، جولة تفقدية لقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة؛ لمتابعة إزالة إحدى التعديات، من خلال قيام أحد المواطنين بالبناء المخالف دون ترخيص وبناء دور ثان علوي دون ترخيص.

وخلال وجود المحافظ بالقرية لاحظ وجود تشوينات لكميات كبيرة من الحجارة المستخدمه في تدبيش الترع والمعدة لتدبيش ترعة شاوة، حيث تبين توقف المقاول عن العمل منذ فترة، ووجه مسئولي مديرية الري بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المقاول.

ومن جهة أخرى، تابع المحافظ مستوى النظافة بالشوارع والميادين والحدائق العامة بمدينة المنصورة، حيث تفقد عددًا من الشوارع والحدائق العامة بشارع الجيش.

وكلف "مختار" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة أنواع التعديات والتصدي لها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم التهاون.

ووجه المحافظ رؤساء المنطقة المركزية شرق وغرب ومركز المنصورة ورئيس جهاز النظافة، بتكثيف أعمال النظافة في كافة شوارع المدينة، وصيانة الأرصفة والحدائق العامة وتقليم الأشجار، معربًا عن استيائه من مستوى النظافة بشكل عام، كما شدد على ضرورة عودة مدينة المنصورة إلى سابق عهدها.

وقال مختار: "سأقوم بجولات مفاجئة في أي وقت في الصباح الباكر وفي ساعات متأخرة من الليل للتأكد من مستوى النظافة سواء داخل مدينة المنصورة أو باقي المراكز والمدن والأحياء".

وأضاف المحافظ: "لن أسمح بالتقصير في العمل والمقصر ليس له مكان بيننا في الجهاز التنفيذي"، مشددا على ضرورة تقسيم العمل ومتابعة كافة الملفات باهتمام بالغ، والنزول إلى الشارع، وتحديد المشاكل والمعوقات ووضع حلول جذرية غير تقليدية لها.

جاء ذلك بحضور اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، و محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

جانب من جولة محافظ الدقهلية

جانب من جولة محافظ الدقهلية