الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق ليالى رمضان الثقافية بقصر ثقافة العريش.. صور

فعاليات ليالي رمضان
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء

انطلقت فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء، وسط حضور رسمي وجماهيري كثيف.

 

وشهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انطلاق فاعليات رمضان الثقافية، بقصر ثقافة العريش، والتي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

 

وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة للقيادة السياسية وأبناء محافظة شمال سيناء بذكرى العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنها تحمل كل معاني النصر والعزة والكرامة للشعب المصري وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ للجيش المصري.

 

 وأشار شوشة إلى أنه فى هذا اليوم حققت العسكرية المصرية نصرًا عظيمًا أعاد أرض سيناء لمصر وأعاد كرامة الأمة العربية بكاملها.

 

من جانبه أكد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن الاحتفال بليالي رمضان الثقافية مستمر حتي يوم 22 رمضان الجاري، حيث سيتضمن امسيات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وورش حكي والعاب شعبية وورش إبداعية ومحاضرات متنوعة وورش لصناعة فانوس رمضان وورش أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمختلف قصور الثقافة على مستوى المحافظة.

 

وأشار أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إلى أن أولى فاعليات رمضان الثقافية تضمنت عدد من العروض الفنية لفرقتي العريش للفنون الشعبية، وبني سويف للفنون الشعبية.

 

وأضاف المشرحاني، أنه على هامش حفل الافتتاح، قام المحافظ ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي بافتتاح معرض الفن التشكيلي لفناني سيناء، معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض المنتجات البيئية السيناوية.

 

وكانت محافظة شمال سيناء قد هنأت الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن ذكرى العاشر من رمضان تحمل كل معانى النصر والعزة والكرامة للشعب المصري وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ للجيش المصري.

فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
فعاليات ليالي رمضان الفنية والثقافية بمحافظة شمال سيناء
مصر سيناء شمال سيناء ليالى رمضان الثقافة

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