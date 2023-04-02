اتحاد الكرة يهنىء الأهلى على التأهل إلى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

بعث اتحاد الكرة، برسالة تهنئة إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، عقب تأهل المارد الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتزع الأهلي البطاقة الثانية المؤهلة إلى ربع النهائي، عقب الفوز بثلاثية نزيفة في المباراة، التي أقيمت باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب اتحاد الكرة على فيس بوك: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بخالص التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، بمناسبة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".