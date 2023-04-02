مجلس الصحفيين يعلن تفاصيل تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه مساء السبت 1 أبريل 2023، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور أعضاء المجلس؛ جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.



واعتذر عن عدم الحضور كل من الزميلين (إبراهيم أبو كيلة وحسين الزناتي).

وناقش مجلس النقابة استكمال تشكيل هيئة المكتب واللجان، وقرر ما يلي:

1. السكرتير العام؛ جمال عبد الرحيم

2. أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية؛ محمد خراجة

3. وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد؛ هشام يونس

4. وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب؛ محمد سعد عبد الحفيظ

5. وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات؛ إبراهيم أبو كيلة

6. وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشؤون العربية والمتابعة وعضو لجنة القيد؛ حسين الزناتي

7. وكيل النقابة للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية؛ محمود كامل

8. وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا وعضو لجنة القيد الاستئنافي؛ محمد يحيى يوسف

9. رئيس لجنة المعاشات وعضو لجنة القيد؛ أيمن عبد المجيد

10. رئيس لجنة الإسكان وعضو لجنة القيد الاستئنافي؛ عبد الرؤوف خليفة

11. رئيس لجنتي المرأة والنشاط وممثل النقابة بصندوق التكافل والسكرتير العام المساعد؛ دعاء النجار

12. رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية وممثل النقابة بصندوق التكافل؛ محمد الجارحي

وقرر المجلس تشكيل لجنة التسويات من الزملاء: جمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد.



كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط لصرف القروض والإعانات برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمد يحيي يوسف وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، وعبد الرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان.



وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج كمهلة أخيرة لمدة عشرة أيام تبدأ من يوم 3 أبريل إلى 13 أبريل الجاري.



وقرر المجلس إقامة حفل لحلف اليمين للزملاء المقبولين بلجنة القيد تحت التمرين الأخيرة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد القادم ٩ أبريل الجاري.



وقرر المجلس فتح باب تلقي طلبات الزملاء للنقل إلى جدول المشتغلين لمدة عشرة أيام تبدأ من الثلاثاء ٤ أبريل، وتنتهي السبت 15 أبريل الجاري.