الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يحسم الجدل بشأن غرامة كهربا بعد هدفه فى شباك الهلال

كهربا يحتفل بهدفه
كهربا يحتفل بهدفه في شباك الهلال

تحدث العامري فاروق، نائب مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وكشف فاروق، موعد دفع غرامة محمود كهربا بعد نجاح النادي الأهلي في عبور الفريق السوداني.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن النادي الأهلي سيقوم بدفع الغرامة الخاصة بمحمود عبدالمنعم كهربا خلال الأيام القادمة، وستنتهي الأزمة بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف " الحمد لله نقول مبروك عودة الجماهير لمصر مبروك عودة الروح للملاعب وللأهلي، مظهر مشرف للجماهير، مظهر حضاري لمصر، أشكر كل الأجهزة الأمنية وشركة تذكرتي، وأشكر جماهير الأهلي، أشكر إدارة النادي الأهلي، الخطيب سيعود للأهلي بعد أسبوع ويدير النادي بعد فترة من الغياب بسبب الوعكة الصحية التي ضربته في الفترة الماضية".

 

وتابع " تم تكليفنا بملف في الأهلي خاص بمباراة الهلال السوداني، والأجهزة المحيطة بالدولة ساعدتنا بقوة حتى خرجت هذه الصورة الحضارية الرائعة، والمظهر كان رائع ومشرف والفرحة حلوة مبروك لكل جماهير الأهلي".

الاهلى العامري فاروق محمود عبد المنعم كهربا دورى ابطال افريقيا

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