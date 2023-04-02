تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وفيوتشر

عقد بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وفيوتشر، في إطار مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية، على استاد الدفاع الجوي.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز المحلي الكامل فيما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدي فيوتشر الأحمر الكامل فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الفاتح.

وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف مع تسليم التشكيلات بمجرد الوصول لمراقب اللقاء.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

قال المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز إن مباراة فيوتشر في ختام دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، واحدة من أهم لقاءات الموسم الحالي، خاصة وأنها تحسم اسم الفريق المتأهل للدور ربع النهائي، ومتوقعا أن يكون الفائز بتلك المباراة هو أحد طرفي المباراة النهائية، ومن الممكن أن يكون هو صاحب اللقب في النهاية في ظل قوة الفريقين وامتلاكهما العناصر التي تمنحهما الأفضلية في المواجهات القارية.

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المباراة هامة وصعبة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كان حريصا على دارسة المنافس بالصورة المطلوبة، موضحا أن الجميع لديهم الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط وضمان بطاقة العبور للمرحلة المقبلة، خاصة وأن النادي هدفه هذا الموسم هو حصد أكثر من بطولة من الممكن تحقيقها.