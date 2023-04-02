الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

فلوران إيبينجي
فلوران إيبينجي

علّق فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، على خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال بثلاثية نظيفة ليودع دور المجموعات وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بدلًا منه.

وقال فلوران في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أقدم التهنئة للنادي الأهلي وبالتوفيق في المباريات المقبلة بالبطولة، بدأنا بطريقة سيئة للغاية، كنا ندافع فقط ولم نهاجم، حاولنا تسجيل هدف بعد تسجيل الأهلي الهدفين الأول والثاني ولكن بعد الثالث المباراة حُسمت".

وأضاف: "اتفقت مع اللاعبين على أن اللقاء بمثابة مباراة نهائية لكن جماهير المنافس جعلوا لاعبي الهلال في حالة قلق ورهبة".

وبسؤاله، ما هو سبب غياب أبوعشرين؟ أجاب "نحن فريق واحد وكل لاعب قادر أن يقدم المساعدة للفريق، ومشاركة فوفانا لأنه يؤدي بشكل جيد وقدم مستوى جيدًا اليوم أمام الأهلي".

وأتم: "كنا نستطيع أن نتأهل أمام صن داونز ولكن لم يحالفنا الحظ في ركلة الجزاء وأهدرناها، لدينا إحساس بالندم، لأننا لم نتمكن من حسم مباراة صن داونز".

الأهلي أمام الهلال السوداني الاهلى دورى ابطال افريقيا الهلال السوداني

الأكثر قراءة

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

هل تؤثر الاستراتيجية الجديدة للخارجية الروسية على علاقاتها مع دول العالم؟

الناتو: المقاتلات الفنلندية تتدرب مع طائرات الحلف فوق سماء البلطيق

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تجاوزات من جماهير الأهلى فى مباراة الهلال

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان فى المسجد الأحمدى بطنطا

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعا ضد التعديلات القضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ