مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

علّق فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، على خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال بثلاثية نظيفة ليودع دور المجموعات وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بدلًا منه.

وقال فلوران في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أقدم التهنئة للنادي الأهلي وبالتوفيق في المباريات المقبلة بالبطولة، بدأنا بطريقة سيئة للغاية، كنا ندافع فقط ولم نهاجم، حاولنا تسجيل هدف بعد تسجيل الأهلي الهدفين الأول والثاني ولكن بعد الثالث المباراة حُسمت".

وأضاف: "اتفقت مع اللاعبين على أن اللقاء بمثابة مباراة نهائية لكن جماهير المنافس جعلوا لاعبي الهلال في حالة قلق ورهبة".

وبسؤاله، ما هو سبب غياب أبوعشرين؟ أجاب "نحن فريق واحد وكل لاعب قادر أن يقدم المساعدة للفريق، ومشاركة فوفانا لأنه يؤدي بشكل جيد وقدم مستوى جيدًا اليوم أمام الأهلي".

وأتم: "كنا نستطيع أن نتأهل أمام صن داونز ولكن لم يحالفنا الحظ في ركلة الجزاء وأهدرناها، لدينا إحساس بالندم، لأننا لم نتمكن من حسم مباراة صن داونز".