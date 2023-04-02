الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يشكر الدولة المصرية ويشيد بجماهير الأهلى

محمود الخطيب
محمود الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر والتحية إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية التي سمحت بهذا الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي والهلال السوداني، في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا الفوز العريض. فضلًا عن خروج المباراة بشكل حضاري يليق وقدرة مصر الكبيرة على تنظيم كافة الأحداث الرياضية، مؤكدا على تقديره الكامل لما لاقاه النادي الأهلي من دعم ومساندة من كافة مؤسسات الدولة.


وحرص الكابتن محمود الخطيب، على الإشادة بسلوك جماهير الأهلي العظيمة الذي اتسم بالرقي والالتزام والتشجيع المثالي للاعبين، وتحفيزهم طوال المباراة، مؤكدًا على أن هذا الجمهور الوفي كان دائمًا وأبدًا صاحب الصورة المشرفة، وشريكًا في كل النجاحات والانتصارات التي تحققت محليًّا وقاريًّا على مر التاريخ.


ووجه رئيس النادي التحية إلى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على أدائهم الذي تميز بالتركيز الشديد وعدم التسرع، حتى تمكنوا من تحقيق آمال جماهيرهم والفوز بالمباراة والصعود إلى دور الثمانية لاستكمال مشوار البطولة.
 

وحرص الكابتن محمود الخطيب، على توجيه الشكر إلى زملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل في هدوء، وبعيدًا عن أي ردود أفعال أو ضغوط كعادة النادي الأهلي في كافة المواقف.

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