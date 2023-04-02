الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تشارك في معرضي فيصل والكتاب المسرحي

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في معرض فيصل للكتاب في دورته الـ11، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدا الأحد 2 أبريل بمنطقة الطالبية بحي فيصل ويستمر حتى 12 أبريل، وتشارك في معرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة في دورته الثانية في الفترة من 2 إلى 9 أبريل، كما تتوفر إصدارات الهيئة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بدءا من الاثنين المقبل 3 أبريل، وبعدد من مواقعها بالمحافظات ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية.

تقدم قصور الثقافة خلال مشاركتها أحدث إصداراتها خلال 2023، بالإضافة إلى ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، ومنها مجموعة طه حسين التي أصدرت منها 20 عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، إضافة إلى السلاسل المميزة الأخرى منها روائع المسرح العالمي، الهوية، كتابات نقدية، آفاق عالمية وإصدارات النشر الإقليمي وسلسلة الذخائر والدراسات الشعبية والكتب الأدبية بفروعها ومجلات وقصص الأطفال، حيث تتميز الإصدارات بتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة.

كانت الهيئة قد نظمت خلال الشهر الماضي معرضا للكتاب بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن خطتها الهادفة إلى الوصول للقارئ بجميع المحافظات تحقيقًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا على الاعتداد بأهمية الكتاب كعامل أساسي في قيمة المعرفة.

اليوم العالمي للمسرح 

يشار إلى أن اليوم العالمي للمسرح ‏يتم الاحتفاء به العالم يوم 27 مارس من كل سنة وتم الاحتفال به لأول مرة منذ 60 سنة، وتحديدا في عام 1962 وهو يوافق تاريخ إطلاق موسم «مسرح الأمم» في باريس من قبل الهيئة الدولية للمسرح، وتقام جملة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة التي جرى العرف أن يتم اختيار شخصية إبداعية ومسرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة تلقى في اليوم ذاته، ويتم تعميمها على جميع المؤسسات المسرحية في العالم.

ويهدف احتفال اليوم العالمي للمسرح، للترويج لهذا الفن عبر جميع الدول، والتمتع بما يقدمه بفن المسرح، ونشر المعرفة بين الناس حول قيمة فن المسرح، ودعم العاملين في مجال المسرح من الترويج لإبداعاتهم علی نطاق واسع حتی یدرك صناع القرار قیمة ھذه النماذج الفنية ودعمھما.

الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب المسرحي المجلس الأعلى للثقافة

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