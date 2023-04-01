الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز

رياضة

على لطفى وياسر إبراهيم يشتبكان مع لاعبى الهلال

اشتباكات بين الأهلي
اشتباكات بين الأهلي والهلال

نشبت اشتباكات بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبي الهلال السوداني عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل رفقة صن داونز للدور ربع النهائي.

وعقب المباراة، نشبت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، خاصة علي لطفي حارس مرمى الأحمر، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد لاعبي الأهلي بكدمة في الوجه، إضافة إلى إصابة أحد أفراد التأمين.

وجاءت الاشتباكات من جانب لاعبي الأهلي ردًا على ما حدث في مباراة أم درمان. 

الاهلى الهلال السوداني علي لطفي ياسر ابراهيم دورى ابطال افريقيا

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