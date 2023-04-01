الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى العاشر من رمضان.. أحد أبطال حرب أكتوبر يروي تفاصيل النصر

أحمد فضل
أحمد فضل

عد اليوم الذكرى الـ50 لانتصار حرب أكتوبر العظيم، ويحتفل المصريين بتلك الذكرى التي تم تحرير الأرض والعرض بها، بدماء الشهداء، الذين رسموا بدمائهم العزة والكرامة لكل المصريين وقاموا بتحطيم خط بارليف الذي كان يسمى بالمنيع، وعبروا للضفة الشرقية لقناة السويس.

التقت "الدستور" مع أحد أبطال الحرب وتحدث عن لحظة النصر 

يروي "أحمد فضل" أحد أبطال حرب أكتوبر العظيم، بإنه لم يكن هناك أي دلائل على انطلاق ساعة الصفر وبدء الحرب، حيث قبل الحرب بأيام قليلة خاضت الكتيبة الذي ينتمي لها تدريبًا بالذخيرة الحية، وكان بعض الجنود في إجازة، لذلك لم يكن هناك أي مؤشرات للحرب، وذكر أن يوم الحرب جاءت الأوامر بدفع الكتيبة لعبور القناة بعد غروب يوم 6 وبعد نجاح الضربة الجوية بنسبة 100%، ليبدأ هو ومن معه من جنود بعبور الساتر الترابي، معلقًا: "الجنود كانت تحارب بكل عزيمة وإيمان دفاعًا عن الأرض والعرض" يكمل بأنه استطاع أن يأسر 4 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ، وبدأ الجميع بالتهليل والتكبير.

حرب أكتوبر من أشدّ الحروب التي حدثت في التاريخ

وأضاف أن يوم 12 من أكتوبر تفاجأ هو وجنود الكتيبة باليهود حولهم من كل جانب بالدبابات، لتبدأ بينهم مداهمة استمرت لساعات استطاع خلالها هو وجنود الكتيبة بإشعال النيران في 17 دبابة من دبابات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذكر أن خلال الاشتباك  سقط الكثير من الجنود، وأصيب في فخده وقدمه، الأمر الذي جعله يمكث في الخندق أربعة أيام دون طعام أو شراب.

جميع جنود الكتيبة استشهدوا

وأوضح أن في بداية اليوم الخامس مر عليه أحد جنود الجيش المصري وقام بربط جروحه ونقله للضفة الغربية لقناة السويس حتى يلقى الأمان هناك، وعندما وصل هناك لم يجد سوى زميل واحد فقط من الكتيبة وسقط باقي جنود الكتيبة شهداء بعدما تم إلقاء قنابل 2000 رتل من أحد طائرات العدو الإسرائيلي عليهم.

مختتمًا بقوله أن تلك الحرب من أصعب الحروب التي خاضتها مصر لكن بالعزيمة والإرادة استطاع الجنود البواسل استرداد الأرض من جيش الإحتلال الإسرائيلي ورسم المستقبل للأجيال القادمة بعزة وكرامة.

حرب اكتوبر المصريين الأرض المصرين قناة السويس

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: نصر أبوزيد.. طفل يصاحب القرآن وتعانده أقداره

على لطفى وياسر إبراهيم يشتبكان مع لاعبى الهلال

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

أيادى البناء لا تتوقف.. «الدستور» تتابع سير العمل فى «المونوريل» و«القطار السريع»

وجبات متكاملة من «التحالف الوطنى للعمل الأهلى» للأسر الأولى بالرعاية: «فطاركم وسحوركم علينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

صور

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

ندوة شرنقة يوسف شاهين دار أطياف بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ