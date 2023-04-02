عصام السيد: تأجيل افتتاح معرض الكتاب المسرحى بالمجلس الأعلى للثقافة

أعلن المخرج المسرحى عصام السيد، مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة تأجيل افتتاح معرض الكتاب المسرحي فى دورته الثانية الى يوم الاثنين 3 ابريل بدلاً من غدً الأحد الموافق 2 ابريل نظراً لإفتتاح فعاليات معرض فيصل للكتاب، ويستمر المعرض لمدة أسبوع حتى 9 أبريل 2023؛ على أن يستقبل الجمهور من الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، وعدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، واتحاد الناشرين المصريين، ودار المعارف، ويصاحب المعرض خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك المجلس الأعلى للثقافة بمجموعة من الإصدارات حول المسرح منها: "أشكاليات ترجمة النص المسرحي، في نقد العرض المسرحي - تحولات الشخصية المصرية في المسرح المصري المعاصر - مسرحية لعلي الراعي"، بالإضافة إلى عدد من الكتب المتنوعة، كذلك شاركت الهيئة العامة للكتاب بعدة عناوين فيما يخص الفنون المتميزة في مجال المسرح، من إصدات سلاسل النشر بالهيئة، منها" فنون المسرح - مجلة المسرح - موسوعة المسرح المصري والتي تضم عشرة أجزاء - قاموس المسرح المصري".

وتشارك أيضا هيئة قصور الثقافة فقد شاركت بعدد من العناوين الصادرة من سلاسل النشر في الهيئة، من أهمها " زخائر - وأفاق عالمية - ومسرح - أدب يوناني - أصوات أدبية - فائزون".

اليوم العالمي للمسرح

يشار إلى أن اليوم العالمي للمسرح ‏يتم الاحتفاء به العالم يوم 27 مارس من كل سنة وتم الاحتفال به لأول مرة منذ 60 سنة، وتحديدا في عام 1962 وهو يوافق تاريخ إطلاق موسم «مسرح الأمم» في باريس من قبل الهيئة الدولية للمسرح، وتقام جملة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة التي جرى العرف أن يتم اختيار شخصية إبداعية ومسرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة تلقى في اليوم ذاته، ويتم تعميمها على جميع المؤسسات المسرحية في العالم.

ويهدف احتفال اليوم العالمي للمسرح، للترويج لهذا الفن عبر جميع الدول، والتمتع بما يقدمه بفن المسرح، ونشر المعرفة بين الناس حول قيمة فن المسرح، ودعم العاملين في مجال المسرح من الترويج لإبداعاتهم علی نطاق واسع حتی یدرك صناع القرار قیمة ھذه النماذج الفنية ودعمھما.