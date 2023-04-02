الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«زكاة الفطر» 2023 وكيفية حساب قيمتها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

مع قرب عيد الفطر المبارك، وبدأت تجهيزات العيد، وشغل بال الكثير من المواطنين معرفة قيمة زكاة الفطر 2023 وكيفية حساب قيمة الزكاة عبر جوجل، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية، حول كيفية حساب زكاة الفطر لعام 2023 بطريقة سهلة وتكون بالأرقام، حيث سيتم تقدير قسمة الزكاة وتكون بواقع 30 جنيه كحد أدنى.

 

قيمة زكاة الفطر 2023 وكيفية حساب قيمة الزكاة

وتنشر "الدستور" قيمة زكاة الفطر 2023 وكيفية حساب قيمة الزكاة في السطور القادمة.

 

طبقت دار الإفتاء المصرية عمليًا حساب قيمة الزكاة، ويكون ذلك على القمح بكونه يدخل في صناعة الأطعمة الأساسية وهي التي لاغنى عنها في جميع المنازل.

 

ما هو مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ 

أشارت دار الإفتاء المصرية ، في بيان لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن سعر أردب القمح يصل إلى مبلغ 1700 جنيه، الذي سيحتوي على حوالي 150 كيلو.

 

وأوضحت الإفتاء المصرية، أن يكون سعر كيلو القمح سيصل إلى مبلغ 11.33 جنيه، منوها إلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالكيلو سيصل إلى حوالي 2.6 كيلو جرام.

 

طريقة حساب زكاة الفطر 2023 

ذكرت دار الإفتاء المصرية الطريقة التي يكون من خلالها يتاح حساب زكاة الفطر بسهولة، وألا وهي أن يكون حاصل ضرب مقدار الزكاة بالكيلو حوالي 2.6 في 11.33 يصبح الناتج هو 29.468، ولذا أكدت أن تكون قيمة زكاة الفطر هى مبلغ 30 جنيهُا عن الفرد الواحد.

 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن يكون ذلك المبلغ البسيط هو “الحد الأدنى” فمن سيريد إخراج زكاة أكبر ودخله يتمكن ويسمح بذلك فليفعل، بينما من لا يتمكن فأقل ما يخرجه عن الفرد وهو مبلغ 30 جنيه.

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موعد عيد الفطر المبارك 2023

موعد خروج زكاة عيد الفطر 2023

وتخرج زكاة الفطر في موعدها المحدد قبل صلاة العيد، ويكون ذلك لأي من مصارف الزكاة التي ستتنوع بين جميع الفقراء، وجميع المساكين، وكافة العاملين عليها، وأيضا المؤلفة قلوبهم، ويكون في الرقاب، وجميع الغارمين، وهو من هم في سبيل الله وأيضا ابن السبيل.

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