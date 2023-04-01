مع انتهاء الثلث الأول من شهر رمضان يتسأل المسلمون عبر محركات البحث عن موعد عيد الفطر 2023، وذلك لمعرفة أيام الإجازة للتنزه والسفر فيها كونها فاصل كبير من العطلات المدفوعة يتمتع بها العاملين في القطاع العام والخاص وطلاب المدارس، فضلًا عن إن الأسر للاستعداد لتلك المناسبة المباركة بشراء ملابس العيد أو صناعة الكحك أحد السمات المميزة لعيد الفطر.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وحسب امساكية شهر رمضان 2023 فإن عيد الفطر سوف يوافق الجمعة 21 أبريل 2023، حيث يقوم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بعد مغرب يوم السبت 29 من شهر رمضان، ليوضح أن الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر وبداية شهر شوال وفقًا للرؤية الشرعية.

موعد عيد الفطر 2023.. أيام الإجازات

يتسأل العاملون في القطاع العام و الخاص عن موعد عيد الفطر 2023، وأيام إجازات عيد الفطر المبارك، كي يستفيدوا من الإجازة لقضاء عطلة أو للسفر وأخذ استراحة، وفقا لجدول الإجازات المعلنة، من قبل رئاسة الوزراء، التي أدرجته في بداية العام الجديد 2023.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

أعلنت الحسابات الفلكية التابعة لهية المساحة بوزارة التعليم العالي أن أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2023، سوف يصادف الجمعة الموافق 21-4-2023، على أن يتم استطلاع هلال غرة شهر شعبان 1444، يوم الخميس الموافق في التقويم الميلادي 20-4-2023، وفي التقويم الهجري 29 من شهر رمضان، ووفقا لهذه التقارير الصادرة من معهد البحوث الفلكية، فإنه يتبقى على موعد عيد الفطر 2023 نحو 33 يوم.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023

يُذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن جدول إجازات شهر إبريل في الأجندة السنوية، والذي يتضمنها إجازات عيد الفطر المبارك 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 لكل القطاعات

ويتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص 3 أيام، تبدأ من الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن ايام اجازة عيد الفطر 2023 رسميا في بيان.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023

عاد الله عليكم العيد ورزقكم العمر المديد و الرزق الوفير وكل عام وأنتم بألف خير.

بعبارات الحب أهديكم و أدعوا الله بصدق لكم كل عام وأنتم بألف خير.

رزقكم الله العيد و أدخل عليكم البركة والسرور وكل عام وأنتم بألف خير.

لا يصير العيد بدون لمن القريب والبعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

بروائح الورود و طيب النفوس أقول لكم كل عام وأنتم بخير.

من كل قلب صافي أهنئك بقدوم عيد الفطر المبارك وكل عام وانت بخير.