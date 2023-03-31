موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في مصر

موعد عيد الفطر 2023 في مصر من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث من قبل المسلمين بمحافظات مصر للأحتفال به.

ويبحث الكثير من الموظفين والعاملين والطلاب لمعرفة موعد عيد الفطر 2023 في مصر إستعداداً لإجازة عيد الفطر، وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

كشفت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد عيد الفطر 2023 في مصر، موضحة أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023، وفقًا للحسابات الفلكية.

وأكمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:47 صباحا في القاهرة الكبرى، والـ 5:48 في الجيزة، والـ 5:51 في الإسكندرية.

إجازة عيد الفطر 2023

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، على أن تكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاميلين بالقطاع العام، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

موعد استطلاع هلال عيد الفطر المبارك 2023

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية)، ومن المفترض أن تقوم دار الافتاء باستطلاع هلال شوال وتحديد موعد صلاة العيد.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023