الأجواء تشتعل بالمقاهى بعد هدف الأهلى الثالث فى الهلال

أجواء حماسية تسيطر على مقاهي القليوبية أثناء متابعة جمهور النادي الأهلي أحد لقاء الأهلي والهلال السوداني ضمن ختام جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهي المباراة الحاسمة لصعود أحد الفريقين لدور ثمن النهائي.

واشتعلت الأجواء وتعالت الهتافات والتشجيعات عقب إحراز اللاعب حسين الشحات الهدف الثالث في مرمى الهلال في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء وكان اللاعب ذاته أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر اللقاء وكان اللاعب محمود كهربا قد أحرز الهدف في الدقيقة الـ25 مفتتحًا به أهداف المباراة.

وشهدت مقاهي القليوبية زحامًا شديدًا من قبل الجمهور من محبي وعشاق كرة القدم لمشاهدة المباراة وهي المباراة الحاسمة لصعود أحد الفريقين لدور ثمن النهائي.

وبدء الجمهور يتوافد قبل أكثر من ساعة من انطلاق المباراة حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز على نظيره الهلال السوداني بنتيجة هدف نظيف أو بفارق هدفين لكي يضمن الصعود لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.