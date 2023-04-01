السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هاني تمام: حبس الزوجة في المنزل مخالف للشريعة

الشيخ هاني تمام
الشيخ هاني تمام

قال الشيخ هاني تمام، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم والآحاديث النبوية الشريفة تؤكد مدى تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة. 

تكريم الإسلام للمرأة

وأكد تمام، خلال لقائه ببرنامج "حواء" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال "ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلتم النساء " وهذا يعني عدم التفضيل بين الذكر والأنثى. 

وأضاف في حديثه، أن الإسلام أباح للمرأة المشاركة المجتمعية، حيث شاركت المرأة في الكثير من الأنشطة المجتمعية بعهد النبي صلى الله وعليه وسلم. 

وذكر، أن حبس الزوجة في المنزل وعدم السماح لها بممارسة الأنشطة أمر مؤسف ومخالف للشريعة الإسلامية.

 دور المرأة في المجتمع

وأشار إلى أن المرأة كان لها دور كبير في الغزوات بعهد الرسول صلى الله وعليه وسلم، حيث كان يتم الاعتماد عليها في رعاية المصابين.

وأوضح: رعاية المرأة لبيتها وزوجها وأولادها من أسمى الوظائف التي تتمتع بها المرأة، والرجل لا يستطيع أن يقوم بمهمة المرأة في رعاية المنزل بمفردها".

هاني تمام دور المرأة في المجتمع تكريم الإسلام للمرأة الشيخ هاني تمام حبس المرأة

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