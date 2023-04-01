«سره الباتع» الحلقة 11.. منة فضالي تنهار بعد استشهاد زوجها في أحداث سيناء

ترصد أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل سره الباتع، معاناة الشعب المصري خلال ثورة 25 من يناير 2011، من العمليات الإرهابية التي شنتها الجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة في سيناء، واستشهاد عدد كبير من جنود الجيش المصري، وسط حالة من الحزن على الشهداء المفقودين، وعلى حال للوطن الذي تسعى الجماعات التكفيرية للنيل منه.

وذلك في أحداث مسلسل سره الباتع، الذي يشارك فيه، الفنان حسين فهمي، ومنه فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت.

تشهد الحلقة الـ 11 من مسلسل سره الباتع، انهيار الفنانة منه فضالي زوجة الفنان احمد صفوت، والذي يجسد شخصية ضابط بالقوات المسلحة المصرية نادين جمال، والذي يستشهد خلال مقاومة الجماعات التكفيرية والإرهابية المتطرفة التي هجمت على الجنود المصريين في سيناء.

إذ تدخل الفنانة منه فضالي زوجة الضابط بالقوات المسلحة نادين جمال، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت، في حالة انهيار شديدة خلال تشيع جثمان زوجها وتنهار تمامًا، إلا أن أحمد فهمي يساندها ويقف إلى جوارها ويشد من أزرها، ويخبرها أن الشهداء لا يموتون، وأنه حي عند الله.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.