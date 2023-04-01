السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة «الناس» تذيع الصلاة من مساجد البرازيل وأمريكا والأرجنتين

قناة الناس
قناة الناس

أذاعت قناة الناس تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، اليوم السبت، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

شعائر صلاة التراويح

ونقلت قناة الناس شعائر الصلاة بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد منجود، والشيخ محمد حسين الفشنى، والشيخ السيد الغيطانى، من البرازيل، والشيخ عبد الناصر شعيب، من الأرجنتين، والشيخ أبراهيم القرجاوى، من واشنطن بأمريكا.

"سفراء دولة التلاوة"

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة. 

قناة الناس شعائر صلاة العشاء رمضان المبارك سفراء دولة التلاوة بث باشر

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