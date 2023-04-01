«الكتيبة 101» الحلقة 10.. وصايا الجنود بعد هجوم التكفيريين

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101، وقد كشفت عن توعد جنود الجيش المصري ألا يتركوا حق زملائهم الذين استشهدوا وأصيبوا نتيجة هجوم القوات التكفيرية عليهم في حلقة أمس.

بدأ الجنود كذلك في الإعلان عن وصيتهم في حال استشهدوا، أحدهم طلب عدم إخبار والده بالخبر، وآخر أعلن أنه أخبر أخيه بالوصية وكتبها لها لحدسه بأنه سينالها والثالث لم يخبر بوصية لأنه لا يشعر بأنه سينولها، وقد قال ذلك، وتبدو عليه علامات الحزن والآسى.

وقد انتهت أحداث الحلقة التاسعة أمس على "ماستر سين" يظهر إغماء الضابط نور والذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف، وذلك بعد تنفيذ القوات الإرهابية هجومًا على قوات الجيش أثناء مشاهدتهم مباراة للأهلي.

والجماعة التكفيرية نفذت هجومها بعد تخطيط مسبق لها، واستخدمت في هذا الهجوم فنطاس مفخخ اخترقت به موقع الكتيبة وقفز منه سائقها ثم انفجر الفنطاس داخل موقع الكتيبة مما تسبب في إصابة الضابط نور بالإغماء وبإصابة بالغة.

يُذكر أن الكتيبة 101 استطاعت تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، ولكثرة وخطورة الهجمات عليها سميت باسم “الطريق إلى الجنة”.