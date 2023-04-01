السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات إثر وقوع حادث سير بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب، منذ قليل، 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل عند الكيلو 45 اتجاه القاهرة الصحراوي، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوي عند الكيلو 45 بدائرة المركز وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة،" صلاح ا. م" مقيم بناحية محافظة القاهره 62 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،و " عمرو م. م" مقيم بناحية محافظة الدقهليه 30 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،" " رزق م. ر" 45 سنة مقيم بناحية مدينة المنصورة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "حسن. ا" مقيم بناحية مدينة المنصوره 24 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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