سعد الصغير يكشف حقيقة فيديو خيانته لزوجته برلنتى

كشف الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، عن حقيقة الفيديو المسرب، وهو يضع المصحف ليقسم بعدم خيانته لزوجته برلنتي عامر الزوجة الثانية له.

فيديو الخيانة

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور": "كان لازم أبرأ نفسي، ولكن لم أقصد أن ينزل هذا الفيديو للمشاهدين"، مؤكدًا أن زوجته أيضًا ليست السبب في الفيديو.

العرافة

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.