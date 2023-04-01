السيطرة على حريق فى أرض فضاء بمنطقة اللبان بالإسكندرية

شب حريق بأرض فضاء في منطقة اللبان في محافظة الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق، دون إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد ببلاغ يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء بمنطقة اللبان بسبب تراكمات القمامة، دون وجود أى إصابات بشرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان البلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظا على سلامة الأرواح والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.