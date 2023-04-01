السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة الصحة يتفقد وحدة طب أسرة السبع بنات بمحافظة الإسماعيلية قبيل تشغيله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجرى الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، زيارة تفقدية لوحده طب أسرة السبع بنات، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائيه واستكمال باقى التجهيزات للبدء فى التشغيل التجريبي للوحدة  خلال ساعات ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحيه الاولية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية رافقه الدكتوره هويدا مرسي مدير إداره الإسماعيلية الصحية والدكتوره حنان فؤاد مدير وحدة طب اسره السبع بنات.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وإشراف اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بسرعة تشغيل باقي وحدات ومركز التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن جميع أعمال التطوير للبنية التحتية ورفع كفاءه المنشأه تمت بدعم كامل من وزاره الصحة بتكلفة انشائيه 22 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبيه ،علما بان أعمال التطوير لم تؤثر على القيمة التاريخية المميزه للمبنى العريق لوحدة السبع بنات والتى ارتبط بها المواطن الإسماعيلي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أنه تم تكليف الفرق الطبية لإدارة الرعاية الأساسية بالعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة  الاستعدادات للتشغيل التجريبى للوحدة والبدء الفعلى فى تفعيل خدمات مكتب الصحة والتطعيمات وإنهاء إجراءات تسكين الفئات الطبية والإدارية تبعا لمواصفات وزارة الصحة المعتمدة، بالاضافة إلى نقل الملفات والتجهيزات الطبية وغير الطبية وتزويدها بأحدث التقنيات التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج إيذانا بقرب افتتاحها تمهيدا لتسليمها لهيئة الرعايه الصحية تبع منشآت المرحله الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة .

وأكد الدكتور على حطب، أن افتتاح وحده طب اسره السبع بنات سيمثل انفراجة كبيرة فى تيسير وصول خدمات التأمين الصحى الشامل ولتخفيف الضغط على مراكز طب الأسرة الشهداء بحى أول ومركز طب أسرة الرحمة بحى ثالث، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطنى الإسماعيلية ،حيث تخدم الوحده حوالى 48 الف نسمه ،وتعد أول منشأه تابعه لمنظومه التأمين الصحى الشامل يتم افتتاحها فى نطاق حى أول .

وجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تجهيز عدد 44 وحده ومركز طب اسره من اجمالى 54 وحده ومركز طب اسره للانضمام لمنظومه التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

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