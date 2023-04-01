السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يحث الجنود بالقناة على التدريب الدائم وعدم الخوف (فيديو)

الرئيس السيسي وجنود
الرئيس السيسي وجنود القوات المسلحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بعد تخرجه في الكلية الحربية انتقل إلى منطقة القناة، مؤكدًا أنها كانت أفضل أيام عاشها.

وأضاف خلال تفقده للارتكازات الأمنية بشرق القناة، أن أزمة الإرهاب لن تظل، مشيرًا إلى أنه قبل 10 سنوات كان الجميع يتساءل متى ينتهي الإرهاب، وبالفعل انتهى بهؤلاء الجنود، مؤكدًا أن الأزمة الحالية ستنتهي برجال الجيش، وقريبًا بإذن الله.

وتابع أن أزمة الدولار بفضل الله وجهد قوات الجيش سيكون تاريخًا، موجهًا نصيحة للجنود حثهم فيها على التدريب طوال الوقت لبناء الجسم والعقل حتى يكونوا مقاتلين يعتمد عليهم وألا يخافوا من أحد حتى يستطيعوا القتال. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي القناة التدريب ألا يخافوا القتال

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