1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10| سميحة تتشاجر وأكرم متهم

يعرض حاليا مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10 على قناة سي بي سي ومنصة WATCH IT من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد كبير من الشباب ونجوم الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2023.

1000 حمدالله على السلامة الحلقة 10

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، وخلال الحلقة تصل سميحة إلى عربة الشاي الخاصة بـ"علي" الذي يقدم دوره مطرب المهرجانات عنبة، وأثناء الحديث معهم تصدمه بالمياه الساخنة وتبدأ الأصوات ترتفع حتى يحضر زميله "حماصة" الذي يتشاجر مع سميحة ويرفع صوته والسلاح الأبيض عليها.

يطلب أكرم الشرطة ويحضر الضابط حسام ويقوم بالقبض على كل الأطراف ويذهب بهم إلى قسم الشرطة من جديد من أجل التحقيق، وبمجرد سؤال سميحة عما حدث تقول إن بلاغ أكرم هو بلاغ كاذب ولم يحدث شيئا وتنكر ما حدث بسبب عدم امتلاكها أوراق إثبات شخصية ولا تريد أن تدخل في أزمات وينكر "علي" أيضا حدوث أي شيء في الشارع يقرر الضابط حسام القبض على أكرم لكن سميحة تتوصل له.

أبطال وصناع مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» من تأليف محمد ذوالفقار والمسلسل هو التجربة الأولى للمخرج الشاب عمرو صلاح مع النجمة يسرا في الدراما التليفزيونية ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا والشباب مع الفنانة الكبيرة يسرا ومنهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة مميزة للفنان القدير محمد محمود وظهور خاص للفنان بيومى فؤاد والفنان علاء مرسي ويتواجد في طاقم العمل عدد كبير من الشباب منهم مايان السيد وآدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة الذي يشارك تمثيليا للمرة الأولى والعمل والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات سي بي سي.