السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«شروق كلنا سوا تقابل جوني».. تفاصيل الحلقة الـ10 من «الكبير أوي7» قبل عرضها

الكبير أوي
الكبير أوي

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بمقابلة بين جوني، شقيق الكبير عمدة المزاريطة، والذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، وبين الفنانة آيتن عامر، ضيف شرف الحلقة العاشرة والتي تجسد دور، التيك توكر شروق كلنا سوا.

 

وتبدأ الحلقة بانتظار جوني، شقيق الكبير عمدة المزاريطة، والذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، لـ"شروق كلنا سوا"، في كافيه للمقابلة، وتسيطر على المقابلة حالة من الـ"suspense"، وتطلب شروق من جوني عدم إظهار شخصيتها الحقيقية كنوع من الأمان، وهو الأمر الذي يثير قلق جوني، قائلًا: "حاسس بجو الجاسوسية، ومش معني إني معايا الجنسية الأمريكية، يبقى هخون بلدي، أنا وطني وبحب مصر قوي".

 

وترد شروق كلنا سوا، والتي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر قائلًة: "أنا مش عايزة حد يحس بيا في المكان عشان الفانزات بتوعي، بجد انت مش متخيل إيه بيحصلي الفترة الأخيرة دي، أنا الفانز بتوعي في كل مكان، أنا عشان انزل من البيت لازم أعمل خطة متكاملة الأركان عشان أعرف أوصل من مدخل بيتي للعربية، بجد الموضوع بقى صعب، بلس بقى أن الشباب بقوا يتمادوا".

 

ويرد عليها جوني، الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي قائلًا: "انتي مأفورة الموضوع شوية، أومال لو كنتي ممثلة ولا مغنية معرفة"، وتستنكر شروق حديثه: "إيه دا دا، هم دول بقوا لاقيين ياكلوا، دول سوقهم مش ماشي دلوقتي، الأيام دي بتاعتنا إحنا، أنا لو قلعت المكان دا هيتقلب".

 

وبالفعل قررت تزيل النظارة والكاسكت التي كانت ترتديهم، ومن ثم ينهال عليها الجمهور والمتابعين لالتقاط الصور معها، فتفر هاربة رفقة جوني من المكان الذي كانت تجلس فيه.

مسلسل «الكبير أوي 7».. «تيك توك» يتصدر موضوع الحلقة 9

 

أبطال الكبير أوي الجزء السابع في رمضان 2023

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الكبير أوي 7" الجزء السابع من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

 

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