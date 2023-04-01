السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى بني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 وقع حادث تصادم سيارتى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى القديم أمام نفق سنور بدائرة محافظة بنى سويف، أسفر عن إصابة 7 مواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل الصحراوى الشرقى القديم أمام نفق سنور بدائرة المحافظة وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي بني سويف المستشفى الأجهزة الأمنية مديرية أمن بنى سويف شرطة النجدة

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