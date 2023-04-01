السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لا عزاء إلا بعد الثأر.. مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10| القوات المسلحة تسحق الإرهاب

الكتيبة 101 الحلقة
الكتيبة 101 الحلقة 10

حالة من الترقب الشديد لدى الجمهور انتظارا لعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 الذي يعرض يوميا ضمن مسلسلات رمضان 2023 على قناة أون إي الساعة التاسعة، والذي سيشهد أحداثا مثيرة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

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في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 سيقوم رجال القوات المسلحة المصرية بالرد باستخدام القوة الغاشمة على العناصر التكفيرية التي نفذت حادث استهداف الكتيبة 101 والذي تسبب في استشهاد ضباط وأفراد ومجندين من رجال القوات المسلحة، لأنه لا عزاء الإ بعد الثأر.


وفي الحلقة السابقة من مسلسل الكتيبة 101 قامت قيادات العناصر التكفيرية بالتجهيز لتنفيذ عملية ضخمة عن طريق تجهيز طن من المواد المتفجرة شديدة الالتهاب تي إن تي، والتي قادها عنصر تكفيري، واستغل وقت مباراة القمة والزمالك أنذاك واقتحم الكتيبة 101 بالسيارة المحملة بالمتفجرات، ثم قفز منها حتى انفجرت في وسط الكتيبة فتسببت في استشهاد 21 من أبطال القوات المسلحة الأبرار.


مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 يأتي عقب أحداث مثيرة في الحلقة الماضية مثيرة عقب استهداف الكتيبة 101 بطن متفجرات، واستشهد 21 من أبطال القوات المسلحة في هذا التفجير الضخم.


مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقد حقق نجاحا مبهرا منذ بداية عرضه لما يكشف خلاله عن البطولات الملحمية التي سطرها رجال القوات المسلحة الأبرار بأجسادهم ودماءهم.

كما يكشف مسلسل الكتيبة 101 أيضا عن بطولات أهالي سيناء ودعمهم لرجال القوات المسلحة والدولة في الحرب على الإرهاب الخسيس.

نجوم مسلسل الكتيبة 101


يضم مسلسل الكتيبة 101  كوكبة من النجوم وعلى رأسهم الفنان عمرو يوسف، الذي جسد دور الرائد نور صلاح بالقوات المسلحة وأسر ياسين الذي جسد دور المقدم خالد ضابط المخابرات والنجمة وفاء عامر التي لعبت دور سيدة سيناوية محبة للوطن والفنان خالد الصاوي الذي لعب دور الشيخ موسى الدلح.

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