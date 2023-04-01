السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها صلاح ومحرز.. 6 أرقام فى قمة ليفربول ومان سيتى

السيتي وليفربول
السيتي وليفربول

حسم مانشستر سيتي قمة الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي اليوم على حساب ليفربول، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب “الاتحاد".

الفوز رفع رصيد السيتي إلى 62 نقطة في وصافة الترتيب، بينما وقع ليفربول في المركز السادس بـ43 نقطة.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك أساسيًا في التشكيل وسجل هدفًا وخرج بديلًا في الدقيقة 70.

أبرزها صلاح ومحرز.. 7 أرقام وحقائق من قمة ليفربول والسيتي

 

- أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل ضد مانشستر سيتي في 4 مباريات مختلفة في الموسم ذاته.

- انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين للريدز خارج ملعبهم بـ56 هدفًا بعدما فض الشراكة مع مايكل أوين.

-رياض محرز أصبح أكثر لاعب إفريقي يقدم تمريرات حاسمة بـ56 تمريرة في تاريخ البريميرليج.

-هدف دي بروين الثاني على ليفربول أسرع هدف يسكن شباك الريدز في الشوط الثاني منذ 2011.

-ليفربول خسر 5 مباريات في 2023 بالبريميرليج، أكثر من خسائره بالكامل في الموسم الماضي.

-بقيادة جوارديولا.. السيتي يحقق أسرع 100 فوز لفريق على ملعبه 

 

الأفضل في ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

 

وجاءت أرقام صلاح في لقاء السيتي كالآتي:

الدقائق: 70

الأهداف: 1

التسديد على المرمى: 1

تسديدات تم إيقافها: 1

لمس الكرة: 17

عرضيات: 1

التمريرة: 10 من 12 تمريرة صحيحة بنسبة 83%

فقد الاستحواذ: 4

 

الشوط الأول

السيتي كان المبادر بالخطورة مبكرًا في الدقيقة 8 بعدما أرسل كيفين دي بروين عرضية، لجوندجان الذي سدد كرة سهلة في يد أليسون.

وفي الدقيقة 10 سدد رودري تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء قوية، تصدى لها من جديد أليسون بيكر.

وسدد رياض محرز ركلة حرة على حدود منطقة جزاء ليفربول بالدقيقة 14، مرت بقليل بجوار أليسون.

وتمكن نجمنا المصري محمد صلاح من افتتاح التسجيل في الدقيقة 17، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة انفرد بها دييجو جوتا.

وأضاع محرز فرصة التعادل في الدقيقة 21 بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء وجه لوجه أمام أليسون فوق المرمى.

وتمكن جوليان ألفاريز من إدراك التعادل في الدقيقة 27، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من جريليش ليسددها الأول في مرمى أليسون.

 

الشوط الثاني

انهار ليفربول تمامًا وتلقى 3 أهداف، حيث بدأ مبكرًا كيفين دي بروين بالهدف الثاني في الدقيقة 46 بتسديدة داخل منطقة بعد متابعة لعرضية محرز.

وأضاف الثالث إلكاي جوندجان في الدقيقة 53، بتسديدة داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك أليسون.

وحاول جاكبو في الدقيقة 54، من تقليص النتيجة بتسديدة اصطدمت بالمدافعين وخرجت إلى ركنية.

وتألق أليسون أمام تسديدة جريليتش في الدقيقة 59، ليبعدها إلى ركنية، وعاد ليسجل الهدف الرابع بتسديدة داخل المنطقة بالدقيقة 75.

صلاح محرز ليفربول السيتى الدورى الانجليزى

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