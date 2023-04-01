تأجيل استكمال محاكمة متهم فى قضية «خلية الزيتون» لجلسة 8 مايو

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون" لجلسة 8 مايو المقبل لضم الأحراز والمرافعة.

عقدت برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـوالعـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

ووجه للمتهم تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.