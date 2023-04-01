السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة متهم فى قضية «خلية الزيتون» لجلسة 8 مايو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون" لجلسة 8 مايو المقبل لضم الأحراز والمرافعة.

عقدت برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـوالعـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

ووجه للمتهم تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

مجمع المحاكم بدر خلية الزيتون المستشار محمد حماد جنايات القاهرة الاحراز والمرافعه

الأكثر قراءة

الرئيس يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة.. ويلتقى مقاتلى قوات مكافحة الإرهاب

إصابة 7 فى تصادم سيارتين ببنى سويف

الرئيس من سيناء: سعيد بوجودى وسط أبنائى من مقاتلى القوات المسلحة

محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع وزير التنمية المحلية لبحث توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تركيب 40 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

إحالة سائق توك توك سرق حقيبة سيدة فى مصر القديمة للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا