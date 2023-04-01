السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

علاقة مشروعة
علاقة مشروعة

يبحث عدد كبير من متابعي مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، عن مواعيد عرض الحلقة العاشرة من المسلسل، حيثُ شهدت الحلقات السابقة تصاعدا في الأحداث واستحوذت على اهتمام وإشادة كبيرة منذُ عرضها، لذا يبحثون عن موعد حلقة اليوم.

 

وتصدرت الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، ونالت الحلقات السابقة إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يبحثون عن موعد الحلقة العاشرة، والتي تُذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما والحياة، ويُعاد عليهم في أوقات مختلفة.

 

مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة العاشرة على قناة DMC دراما في الثامنة مساء، ثم على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، بينما على قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

 

بطولة مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة هو بطولة الفنان ياسر جلال، وكلاً من: مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وعفاف مصطفى وياسمين رحمي وردشان مجدي، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتَي Forever Drama- مها سليم، وmedia Hub- سعدي جوهر.

 

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية، إذ تجمع علاقة عاطفية الفنان ياسر جلال مع الفنانة مي عمر، التي يتزوجها سرا في المسلسل، ويحاول إخفاء تلك الأخبار عن زوجته الأولى وأم أولاده، التي كانت متزوجة من شقيق زوجته ويحاول مساعدته في عودتها وردها إلى عصمته.

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