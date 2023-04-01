السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: أبطال القوات المسلحة قدموا ملحمة فى التضحية والفداء خلال حرب 1973

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

بعثت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقالت النائبة أمل سلامة إن الانتصار الكبير الذي تحقق في يوم العاشر من رمضان، ووافق السادس من أكتوبر 1973، سيظل محفورا في قلوب وعقول كل المصريين والعرب، ومبعثا للفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة الذين قدموا ملحمة في التضحية والفداء، في حرب العزة والكرامة، حتى تحقق النصر العظيم، الذي ما زال يدرس في أكبر الأكاديميات العسكرية بالعالم.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن مصر ستظل آمنة قادرة على تجاوز جميع التحديات والصعاب، بفضل تلاحم الشعب المصري، خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، لتظل مصر في رباط إلى يوم الدين.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي العاشر من رمضان

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