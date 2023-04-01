السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هاتف من طالب في مدينة نصر

جريدة الدستور

قررت نيابة مدينة نصر حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هاتف محمول من طالب.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من تعرض (نجلها "طالب" - مقيم بذات العنوان) لسرقة هاتفه المحمول من قِبل ثلاث أشخاص حال توجهه لشراء طعام من أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" مترجلين وأقروا بتصرفهم في الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "سيء النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بعلمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهم بالسرقة.

نيابة مدينة نصر حبس 3 عاطلين سرقة هاتف محمول

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