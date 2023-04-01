«التموين»: استمرار معارض «أهلا رمضان» حتى آخر الشهر الكريم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار معارض «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، والتي تجاوز عددها نحو 550 معرضا، حتى آخر شهر رمضان 2023.

وتضخ وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية، كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن، وجميع السلع الغذائية، و مستلزمات رمضان بتخفيضات 30% بجميع فروع أهلا رمضان.

وتطرح القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية، داخل معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات كبيرة، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها، وأوراك الدواجن ب 55 جنيها، واللحوم الحمراء الطازجة ب165 جنيها، والمجمدة ب 120 جنيها.

وتطرح وزارة التموين سلعتي السكر والأرز بمعارض «أهلا رمضان» بسعر 10.5 جنيه للكيلو، والزيت 800 ملي بسعر 35 جنيها للزجاجة، بالإضافة إلى السلع الرمضانية، والتي تقل عن السوق الخارجي 30%.

وتقام معارض وشوادر أهلا رمضان بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين، والتجارة والصناعة، والغرف التجارية، في إطار حرص الحكومة على توفير جميع السلع الضرورية للمواطنين، بالكميات والأسعار العادلة، ومتابعة توافر هذه السلع بشكل مستمر.