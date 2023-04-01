السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التموين»: استمرار معارض «أهلا رمضان» حتى آخر الشهر الكريم

اهلا رمضان
اهلا رمضان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار معارض  «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، والتي تجاوز عددها نحو 550 معرضا، حتى آخر شهر رمضان 2023.

وتضخ وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية، كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن، وجميع السلع الغذائية، و مستلزمات رمضان بتخفيضات  30% بجميع فروع أهلا رمضان.

وتطرح القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية، داخل معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات كبيرة، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها، وأوراك الدواجن ب 55 جنيها، واللحوم الحمراء الطازجة ب165 جنيها، والمجمدة ب 120 جنيها.  

وتطرح وزارة التموين سلعتي السكر والأرز بمعارض «أهلا رمضان» بسعر 10.5 جنيه للكيلو، والزيت 800 ملي بسعر 35 جنيها للزجاجة، بالإضافة إلى السلع الرمضانية، والتي تقل عن السوق الخارجي 30%.

وتقام معارض وشوادر أهلا رمضان بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين، والتجارة والصناعة، والغرف التجارية، في إطار حرص الحكومة على توفير جميع السلع الضرورية للمواطنين، بالكميات والأسعار العادلة، ومتابعة توافر هذه السلع بشكل مستمر.

السلع الغذائية السلع الضرورية السلع الأساسية السوق الخارجي السلع الغذائي اللحوم والدواجن اللحوم الحمراء الغرف التجارية

الأكثر قراءة

المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر إبريل للصفين الرابع والخامس غدا

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل بقطار فى مطروح

وزير السياحة يتفقد مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

«النقل» تناشد المواطنين بضرورة الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

«عضه كلب».. إخلاء سبيل متهمة بترك طفلها المتوفى فى مستشفى قصر العينى

موعد إجازات شهر أبريل 2023 فى المدارس للطلاب أو المدرسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا