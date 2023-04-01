القبض على مستريح «فساتين الزفاف» بعد استيلائه على 8 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسته نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها على خلاف الحقيقة.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.